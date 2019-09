MediEvil PS4: un video gameplay di 40 minuti ci mostra la demo in azione

Per qualche motivo non avete ancora avuto l'occasione di provare la nuovissima demo di MediEvil Remaster, disponibile da questa notte sul PlayStation Store? Nessun problema, poiché è ora possibile guardare la replica della nostra diretta durante la quale abbiamo giocato l'intera demo su Twitch.

Nel lunghissimo video di gameplay, della durata di quasi 40 minuti, vi mostriamo quindi la demo del gioco in movimento, la quale permette di rivivere in alta definizione l'intera prima parte dell'avventura con protagonista Sir Daniel Fortesque.

Prima di lasciarvi al filmato, che trovate in allegato alla notizia, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 sia in formato fisico che digitale e in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Scaricando inoltre la demo, disponibile fino al 6 ottobre 2019, potrete sbloccare l'elmetto di Sir Daniel da utilizzare nella versione finale del gioco.

Stando infine a quanto dichiarato da alcuni utenti, la demo di MediEvil presenta un framerate ballerino e spesso molto lontano dai 60 fotogrammi al secondo. Se siete curiosi di scoprire maggiori informazioni su questa versione di prova del gioco, sappaite che sulle nostre pagine potete anche trovare un nuovo articolo sulla demo di MediEvil.