MediEvil: recensioni internazionali e voti della nuova esclusiva PS4

MediEvil sarà disponibile dal 25 ottobre ma nelle scorse ore è scaduto l'embargo per le recensioni da parte delle testate internazionali: come se la cava la riedizione di un classico della prima PlayStation? Scopriamolo insieme.

I voti di MediEvil oscilla dal 6.5 di IGN USA all'8 pieno di testate come Gameblog.fr e Areajugones, accoglienza discreta anche da parte di siti come GamesRadar, Hardcore Gamer, Game Rant, Vandal, Hobby Consolas, TheSixthAxis, Critical Hit e Gaming Trend. Di seguito le principali recensioni di MediEvil per PS4:

MediEvil Recensione

WCCFTech – 8.2/10

Areajugones – 8/10

Gameblog.fr – 8/10

Twinfinite – 4/5

IGN USA – 6.5/10

Stevivor – 6.5/10

AusGamers – 6.5/10

Push Square – 6/10

Hardcore Gamer – 3.5/5

GamesRadar – 3/5

TrustedReviews – 2/5

Game Rant – 4/5

3DJuegos – 7.5

Vandal – 7.2/10

Hobby Consolas - 75/100

TheSixthAxis – 7/10

Critical Hit – 7/10

GamingTrend – 70/100

Nel momento in cui scriviamo il gioco ha un Metascore Metacritic di 67/100, valore destinato a cambiare (in positivo o negativo) nelle prossime ore con l'arrivo di ulteriori pareri da parte della stampa. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di MediEvil PS4 a opera di Giuseppe Carrabba, in apertura trovate inoltre la video recensione del gioco, buona visione!