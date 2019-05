MediEvil Remake per PS4 si mostra in un nuovo trailer: annunciata la data di lancio!

In occasione del secondo appuntamento con State of Play, nuovo format di casa Sony, l'attesissimo MediEvil Remake è finalmente tornato a mostrarsi al pubblico!

Nel corso dello show, infatti, c'è stato modo di mostrare un nuovo trailer del gioco, un'occasione per dare un nuovo sguardo all'estetica che caratterizzerà questo atteso Remake! Tra i protagonisti l'eroe Sir Daniel Fortesque e il malvagio stregone Zarok! Annunciata infine anche la data d'uscita: Medievil Remake arriva il 25 ottobre di quest'anno, giusto in tempo per festeggiare Halloween 2019!

L'esistenza del progetto è stata svelata da Sony nel corso del 2017, mentre il primo Trailer di MediEvil Remake è stato mostrato al pubblico in occasione della notte di Halloween dello scorso anno. Esordito sul mercato nell'ormai lontano 1998, il gioco fu in grado di vendere oltre 400.000 copie, portando l'ossuto protagonista ad occupare un posto speciale nel cuore di molti videogiocatori.



Ora, Sir Daniel Fortesque è pronto a tornare ad impugnare la spada su Playstation 4, lo accompagnerete nella sua avventura? Nell'attesa, sulle pagine di Everyeye potete trovare un interessante speciale dedicato alla genesi di MediEvil, all'interno del quale il nostro Enrico Di Piramo ripercorre il cammino che ha portato questo amato titolo a debuttare sulla prima Playstation.