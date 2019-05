MediEvil Remake: Sony condivide immagini di gioco e dettagli sui nuovi contenuti

Dopo aver approfittato dello State of Play per pubblicare un nuovo trailer di MediEvil Remake, Sony offre alcuni interessanti dettagli sui contenuti esclusivi che caratterizzeranno questa nuova versione.

MediEvil Remake, infatti, non accoglierà esclusivamente un comparto grafico completamente rinnovato, ma anche alcune ulteriori innovazioni. In particolare, Sony fa riferimento all'implementazione di un sistema di inquadrature migliorato e alla presenza di una nuova narratrice. Nella versione originale, quest'ultima sarà doppiata da Lani Minella. Ma questo non sembra essere tutto: sul Blog Ufficiale di Playstation possiamo infatti leggere che il team di sviluppo ha aggiunto a questo classico videoludico "tantissimi segreti", che non vedono l'ora di farci scoprire. Curiosi anche voi di saperne di più?



In aggiunta a queste informazioni, in calce alla news potete trovare alcune nuove immagini di MediEvil Remake. Grazie a queste, possiamo dare un primo sguardo ad alcuni elementi, tra cui i gargoyle del Mausoleo, i fattori presenti nei campi degli spaventapasseri e le temibili formiche giganti che popolano le caverne. Cosa ve ne pare?



Vi ricordiamo che in occasione dello State of Play, è stata ufficialmente annunciata anche la data di uscita di MediEvil Remake: il ritorno di Sir Daniel Forteque è dunque ora atteso per il prossimo 25 ottobre.