MediEvil: annunciata la demo a tempo per PS4, in arrivo domani!

Confermando i rumor delle ultime ore, Sony ha finalmente annunciato l'arrivo di una versione dimostrativa gratuita del suo MediEvil Remaster, disponibile per tutti da questa sera.

Per scaricare la demo dovrete probabilmente attendere le prossime ore, quando gli utenti potranno accedere al PlayStation Store e procedere al download. Nel corso dell'evento non sono stati ufficializzati dettagli come peso e contenuti della demo, ma stando ai leak di questa mattina è altamente probabile che contenga le prime aree dell'avventura di Sir Daniel Fortesque e pesi circa 11 GB. Per poter provare la demo avrete tempo fino al prossimo 6 ottobre 2019, ultimo giorno nel quale potrete aggiungerla alla vostra libreria. Giocando inoltre questa versione di prova avrete accesso ad una ricompensa esclusiva da utilizzare nella versione finale del gioco, ovvero l'elmetto di Dan.

Prima di lasciarvi al trailer della demo, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile sia in formato fisico che digitale a partire dal prossimo 25 ottobre 2019, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.



Sapevate che MediEvil è ufficialmente entrato in fase gold? Ad annunciarlo è stato proprio il team di sviluppo sul proprio account Twitter. Nel caso in cui dovesse venirvi voglia di vedere il gioco in movimento, vi invitiamo a dare un'occhiata al video gameplay di Medievil Remaster mostrato in occasione del Tokyo Game Show 2019.