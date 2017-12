MediEvil Remaster in arrivo su PS4 con supporto ai 4K su PS4 Pro

Per concludere la conferenza della PlayStation Experience 2017,ha annunciato il tanto atteso ritorno di: Sir Daniel Fortesque risorgerà ancora una volta su PlayStation 4.

Il primo capitolo di MediEvil, il cui debutto risale al lontano 1998, tornerà quindi su PlayStation 4 in versione rimasterizzata con supporto alla risoluzione 4K su PlayStation 4 Pro. Al momento non possediamo ulteriori informazioni sul progetto ma, come potete notare al termine del trailer riportato in testata, Sony ha promesso l'arrivo di nuovi dettagli a breve.

MediEvil Remastered è da oggi atteso su PlayStation 4. Siete soddisfatti del ritorno di Sir Daniel Fortesque?