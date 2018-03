MediEvil Remaster includerà anche MediEvil 2 e uscirà il 30 aprile?

Secondo alcune indiscrezioni diffuse dal servizio clienti di, pare che il remaster di MediEvil annunciato perpossa contenere anche la riedizione di. Stando ai database del rivenditore, inoltre, la data di uscita del gioco sarebbe fissata per il 30 aprile.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, un utente ha contattato il servizio clienti di Wal-Mart per ottenere alcune informazioni su Medievil Remaster, ricevendo in risposta due conferme molto interessanti. Secondo i dati contenuti nel database del rivenditore, infatti, il remaster di MediEvil dovrebbe includere la riedizione di MediEvil 2, mentre la data di uscita sarebbe fissata per il 30 aprile.

Come se non bastasse, il servizio clienti di Wal-Mart ha riferito che i pre-order di MediEvil Remaster saranno disponibili a partire dal 19 aprile, esattamente a due settimane di distanza dall'avvio del PAX East, evento in cui Sony potrebbe svelare nuovi dettagli sul gioco (magari confermando le informazioni di Wal-Mart?).

Dal momento che si tratta di indiscrezioni non ancora confermate ufficialmente, vi invitiamo a prendere la notizie con le pinze in attesa di ulteriori annunci. Il remaster di MediEvil potrebbe arrivare prima del previsto?