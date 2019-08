MediEvil: la Remaster per PS4 in azione in un nuovo breve video off-screen

MediEvil Remaster si prepara a realizzare il proprio debutto sul mercato videoludico, con una pubblicazione attesa per il prossimo autunno, in esclusiva su Playstation 4.

Il titolo, presente in forma giocabile al Festigame 2019 in corso di svolgimento presso Santiago del Cile, si è recentemente mostrato in un breve video gameplay off screen, registrato da uno dei visitatori presenti all'evento. Ora, la nuova versione delle avventure di Sir Daniel Fortesque torna a mostrarsi in una nuova ripresa off-screen, direttamente dalla capitale cilena. Come la precedente, la clip è piuttosto breve, con una durata di circa due minuti, e non presenta una qualità elevata. Nonostante ciò, offre sicuramente uno scorcio interessante sull'attesa Remaster di MediEvil. Potete dunque visionarla direttamente all'interno di questa news, in allegato al cinguettio che trovate in calce.



Cogliamo inoltre l'occasione per ricordarvi che l'ultimo trailer di MediEvil Reamster pubblicato da Sony ha confermato la data di lancio del gioco. Sir Daniel Fortesque tornerà dunque in azione su Playstation 4 in occasione del prossimo autunno: il titolo sarà infatti disponibile a partire da venerdì 25 ottobre 2019, giusto in tempo per la festa di Halloween. Questa attesa Remaster si propone di dare nuova vita a MediEvili, originariamente pubblicato nel corso del 1998.