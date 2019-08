Medievil Remaster presenterà un nuovo doppiaggio in lingua originale

A quanto pare, i lavori di ammodernamento effettuati per MediEvil Remaster non si sono limitati all'aspetto tecnico, coinvolgendo anche il comparto sonoro. Attraverso le pagine del Blog Ufficiale di PlayStation, Gillen McAllister di Sony Europe ha infatti svelato che per l'occasione è stato realizzato un nuovo doppiaggio in lingua originale.

Jason Wilson, il doppiatore storico del protagonista Sir Daniel Fortesque (e autore della storia del gioco) ha ripreso il ruolo registrando da zero tutte le sue battute. "Nessuno meglio di lui poteva catturare la personalità di Dan", ha dichiarato McAllister. In altre sezioni del gioco sono state conservate i dialoghi del cast originale di supporto: ad esempio, i tanti gargoyle di pietra disseminati nei livelli danno ancora i consigli con le loro voci stridenti e monotone, esattamente come facevano nel 1998. Il cast tuttavia include anche diverse aggiunte, tra cui la voce narrante che per l'occasione sarà prestata dalla doppiatrice Lani Minella, che ha già lavorato a titoli come Soulcalibur 6, God of War e XCOM 2. Al momento non sappiamo come verrà gestito il doppiaggio nella nostra lingua. Probabilmente, andrà incontro alla stessa sorte dell'originale subendo degli importanti cambiamenti, sebbene non ci sia ancora nessuna conferma al riguardo.

Alcune modifiche sono state effettuate anche alla colonna sonora. Nel remake per PS4 gli effetti orchestrali riprodotti al sintetizzatore del gioco originale sono stati sostituiti dai reali strumenti dell’Orchestra Sinfonica di Praga, che ha registrato dal vivo i brani ispirati allo stile di Danny Elfman sotto la supervisione della coppia di compositori Bob & Barn, autori e produttori della colonna sonora originale.

MediEvil Remastered verrà pubblicato esclusivamente su PlayStation 4 il prossimo 25 ottobre. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare gli screenshot comparativi con la versione originale di MediEvil del 1998 e il video dietro le quinte con i ragazzi di Other Ocean, responsabili della nuova edizione del classico per PlayStation.