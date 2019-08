MediEvil Remaster: Sir Daniel Fortesque torna nella Video Anteprima Gamescom

A oltre vent'anni dal lancio su PlayStation, Sir Daniel Fortesque si appresta a tornare su PlayStation 4 con una riedizione a metà strada tra remake e remaster. L'abbiamo provata alla Gamescom di Colonia!

La "resurrezione" digitale di MediEvil per la verità aveva destato qualche perplessità dato che dopo il brevissimo annuncio di qualche tempo fa, per un po' era rimasta fuori dai radar. Inoltre il fatto che i trailer mostrati fino ad oggi fossero non esattamente entusiasmanti, e l'assenza del gioco da palcoscenici importanti come l'E3 2019 (come per Sony stessa, del resto) avevano fatto scattare un campanello d'allarme nei tanti fan dell'eroe ossuto, mascotte della prima PlayStation.

La demo provata a Colonia alla Gamescom invece è stata capace di non sfigurare in un booth PlayStation che ospitava nomi di un certo calibro come Death Stranding e Concrete Genie, ad esempio, il che può far tornare il sorriso sui tanti fan dell'eroe di Gallowmere, che attendono con ansia il suo ritorno previsto per Halloween, manco a farlo apposta.

Diamo insieme un'occhiata al nostro video allora, per renderci meglio conto dei progressi fatti dal remake negli scorsi mesi. Se volete approfondire sul gioco, trovate la nostra anteprima di MediEvil anche in versione "da lettura". Inoltre, sapevate che il ritorno di Medievil avrà un nuovo doppiaggio?