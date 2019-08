MediEvil: Sir Dan Fortesque in azione in un breve video gameplay off-screen

A due mesi dal lancio, la versione rimasterizzata di MediEvil non si è ancora mostrata in un vero e proprio video gameplay. Certo, abbiamo avuto un cospicuo assaggio del gioco in movimento nel trailer della storia dello scorso maggio, ma non abbiamo ancora avuto modo di vedere l'interfaccia, ad esempio.

Si dà il caso, che il titolo in sviluppo presso Other Ocean Entertainment sia presente in formato giocabile al Festigame 2019, un evento in corso di svolgimento a Santiago del Cile. Uno dei partecipanti all'evento ha così ben pensato di catturare uno stralcio di gameplay off-screen e di caricarlo in rete, per la gioia dei fan di Sir Daniel Fortesque. Purtroppo, come facilmente immaginabile, la qualità non è affatto delle migliori. In ogni caso, è possibile osservare il prode cavaliere aggirari nelle ambientazioni, oltre a dettagli come la barra della salute a schermo e il menu delle selezione delle armi che può essere richiamato a piacimento. Lo trovate in calce a questa notizia, buona visione!

MedieVil Remaster, ricordiamo, verrà lanciato esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il prossimo 25 ottobre. Il titolo è già stato classificato dal gruppo ESRB che ha optato per una valutazione Teen, rappresentante un prodotto adatto a tutte le fasce d'età.