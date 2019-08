MediEvil: Sir Daniel Fortesque si sgranchisce le ossa nel nuovo video dietro le quinte

L'impavido eroe ossuto di MediEvil si prepara al gran ritorno su PS4 con il nuovo video dietro le quinte pubblicato da Sony per mostrarci delle scene di gameplay inedite tratte dalla Remaster a firma Other Ocean Interactive.

Nel filmato, gli sviluppatori californiani ci parlano del lavoro compiuto per attualizzare i contenuti e l'esperienza ludica dell'iconica avventura con protagonisti Sir Dan e i mostriciattoli al seguito del malvagio stregone Zarok, l'inconsapevole artefice del suo ritorno tra i vivi (o meglio, tra i non-morti).

In questa sua riedizione per PlayStation 4, l'attesissimo ritorno di MediEvil sarà accompagnato da una completa riformulazione del comparto grafico, con texture ad alta definizione, effetti particellari evoluti, nuove animazioni per il personaggio e le creature di Gallowmere e la possibilità di spingersi fino ai 4K su PS4 Pro.

L'uscita della versione rimasterizzata di MediEvil è prevista per il 25 ottobre, rigorosamente in esclusiva su PS4. Sulle pagine di Everyeye.it potete trovare un nostro approfondimento sulla goffa epopea di Sid Daniel Fortesque e sulle novità di gameplay di MediEvil che ci attendono con la riedizione current-gen di Other Ocean, ma prima vi consigliamo di ammirare la nuova video dimostrazione commentata dagli sviluppatori americani e di farci sapere che cosa ne pensate di questo progetto.