MediEvil: Sir Daniel Fortesque torna su PS4, ecco il trailer di lancio

Sir Daniel Fortesque torna oggi su PlayStation 4 con MediEvil, reinterpretazione del primo episodio della serie uscito nel 1998 sulla prima PlayStation e in seguito su PSP con il titolo MediEvil Resurrection.

Dopo aver riscosso un discreto successo tra la fine degli anno '90 e la prima metà degli anni 2000 il brand MediEvil è stato messo da parte e Sir Daniel non ha visto nuove avventure almeno fino ad oggi. MediEvil per PlayStation 4 è un remake/remaster ibrido, un gioco che riporta a nuova vita il titolo originale apportando diverse migliorie al comparto tecnico e limando alcuni aspetti della produzione ma senza aggiungere nuovi contenuti per non snaturare l'opera.

Su Everyeye.it trovate anche due ore di gameplay di MediEvil oltre alla recensione di MediEvil per PlayStation 4, il gioco è disponibile da oggi in esclusiva sulla console Sony in formato fisico (versione Standard) e digitale (Standard e Deluxe). L'accoglienza da parte della stampa internazionale non è stata troppo calorosa a causa di un comparto tecnico non sempre perfetto e di un gameplay che in alcune situazioni dimostra i suoi anni, non avendo resistito benissimo al passare del tempo.