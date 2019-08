MediEvil: Sir Fortesque combatte in un video gameplay esclusivo dalla Gamescom

In nostri inviati alla Gamescom 2019 hanno avuto modo di testare con mano MediEvil, nuova edizione dell'intramontabile prima avventura di Sir Daniel Fortesque lanciata nel 1998 sulla prima PlayStation.

Oltre a confezionare una Video Anteprima di MediEvil Remaster, mentre testavano la demo per PlayStation 4 Pro messa a disposizione da Sony hanno anche ben pensato di registrare un video gameplay off-screen, che potete ammirare in tutto il suo splendore in cima a questa notizia. Nel filmato sono stati immortalati i primi momento dell'avventura, pertanto risultano visibili anche il menu iniziale e la cutscene introduttiva.

La nuova edizione di MediEvil, ricordiamo, verrà lanciata sul mercato il prossimo 25 ottobre, esclusivamente su PlayStation 4. Nei giorni scorsi sono stati pubblicati degli screenshot comparativi, che la mettono a confronto con la versione originale di MediEvil del 1998, e il video dietro le quinte con lo studio Other Ocean, responsabile dei lavori di adattamento. È inoltre stato confermato che MediEvil si avvarrà di un nuovo doppiaggio in lingua originale, con alcuni ritorni e gradite novità. Non sono ancora disponibili informazioni riguardanti l'adattamento in lingua italiana.