MediEvil: Sony ci spiega come sopravvivere tra i non-morti con la Guida di Gallowmere

Ansiosi di rivestire i panni smunti e puzzolenti di Sir Daniel Fortesque? Purtroppo dovete continuare a pazientare, poiché MediEvil non arriverà sugli scaffali prima del 25 ottobre.

Per fortuna Sony ha trovato un modo simpatico per rendere l'attesa più piacevole, pubblicando il primo di quattro video che andranno a comporre la guida di Gallowmere per teste vuote. Il Volume 1, dal taglio ironico, è interamente incentrato sull'utilizzo dello scudo, uno strumento fondamentale per poter sopravvivere nelle terre infestate da non-morti e demoni. Durante la vostra avventura, se esplorerete a dovere le ambientazioni alla ricerca dei forzieri, troverete molte tipologie di scudi. Attenzione, però! Non durano per sempre! Attacchi ripetuti possono distruggerli e, soprattutto, non vi proteggono dalla gravità! Cadere rovinosamente in una scarpata significa morte certa (si, anche in non-morti possono morire).

MediEvil verrà lanciato esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il prossimo 25 ottobre, una settimana prima di Halloween. Il titolo verrà venduto al prezzo budget di 29,99 euro, ma volendo potrete anche acquistare la Digital Deluxe Edition, che offre il gioco base, un Set Armatura, il libro di illustrazioni digitale The Art of MediEvil, il fumetto digitale, la colonna sonora e un tema dinamico di MediEvil per PS4. Vi ricordiamo inoltre che avete tempo fino al 6 ottobre per scaricare e giocare la demo gratuita di MediEvil, dopodiché verrà rimossa per sempre dal PS Store. Non a caso, è intitolata "Vita Breve"! Hanno il senso dell'umorismo a Gallowmere, non c'è che dire!