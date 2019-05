MediEvil: svelato il prezzo del gioco, compare anche la Deluxe Edition

Sony Interactive Entertainment ha aperto i preordini di MediEvil per PS4 sul PlayStation Store: il gioco viene proposto in due edizioni digitali, una Standard e una Deluxe con contenuti extra.

"Rivivi l’avventura di Sir Daniel su PlayStation 4! Un classico senza tempo ricreato... dallo scheletro dell’originale, con le dinamiche di gioco del passato ma una nuova realizzazione grafica in 4K.

Sir Daniel Fortesque, il cavaliere più inetto dalla notte dei tempi, risorge in modo imprevisto dalla tomba, ripresentandosi sul campo di battaglia in carne (non molta) e ossa. È la sua occasione per vendicarsi del malvagio stregone Zarok e salvare il regno di Gallowmere, per diventare finalmente un vero eroe."

La Standard Edition di MediEvil costa 29.99 euro mentre la Deluxe Edition ha un prezzo di 39.99 euro e include un Set Armatura, libro di illustrazioni digitale The Art of MediEvil, fumetto digitale, colonna sonora originale e tema dinamico. Effettuando il preordine riceverete invece in regalo 10 avatar.

Il remake di MediEvil uscirà il 25 ottobre (giusto in tempo per la festa di Halloween) esclusivamente su PlayStation 4 e PS4 PRO.