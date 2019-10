MediEvil e The Outer Worlds giocati oggi in diretta su Twitch!

Questo giovedì di fine ottobre si preannuncia davvero interessante per quanto riguarda le trasmissioni su Everyeye Live, con ben cinque appuntamenti che vi terranno compagnia da ora di pranzo e fino alla tarda serata.

Alle 13:00 saremo in diretta con MediEvil per PlayStation 4 mentre alle 15:00 inizia il nostro viaggio nel mondo di The Outer Worlds, il nuovo gioco di Obsidian in arrivo domani su PC, PS4 e Xbox One. Alle 19:00 spazio a Il Green con FIFA 20 mentre all'ora di cena torna 7 Giorni, il rotocalco videoludico di Everyeye.it dedicato al commento delle novità più calde della settimana.

Alle 21:00 infine Be_Frankie ci terrà compagnia con una nuova puntata di Cyberpunk Fever questa volta dedicata a Beneath a Steel Sky, una delle avventure grafiche più amate di tutti i tempi. Vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye.it per una giornata all'insegna del gaming!