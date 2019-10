MediEvil: dove trovare le Bottiglie della Vita e aumentare la Salute

Dopo avervi spiegato dove trovare tutte le armi, in questa mini-guida di MediEvil per PS4 vi mostriamo dove trovare tutte le Bottiglie della Vita, in modo da aumentare la salute del protagonista e sbloccare il trofeo Salute di Ferro.

Le Bottiglie della Vita si presentano come dei semplici oggetti collezionabili sparsi nei livelli di MediEvil per PS4. Vediamo dove si trovano.

La posizione di tutte le Bottiglie della Vita di MediEvil per PS4

Bottiglia della Vita #1 : nel livello La Cripta di Sir Daniel , all'interno della tomba che si trova all'inizio dell'avventura.

: nel livello , all'interno della tomba che si trova all'inizio dell'avventura. Bottiglia della Vita #2 : nel livello Il Cimitero , colpite la statua dell'angelo e fatela rivolgere a sinistra. Attraversate il cancello per trovare la bottiglia su una collina.

: nel livello , colpite la statua dell'angelo e fatela rivolgere a sinistra. Attraversate il cancello per trovare la bottiglia su una collina. Bottiglia della Vita #3 : nella Sala degli Eroi , dopo aver riscattato il secondo Calice. Ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come ottenere tutti i Calici di MediEvil per PS4.

: nella , dopo aver riscattato il secondo Calice. Ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come ottenere tutti i Calici di MediEvil per PS4. Bottiglia della Vita #4 : nel livello La Cripta di Sir Daniel , abbattendo il muro sul lato destro della cripta.

: nel livello , abbattendo il muro sul lato destro della cripta. Bottiglia della Vita #5 : alla fine del livello I Campi degli Spaventapasseri prendete il sentiero laterale segreto che porta al campo. Prendete il raccolto e tornate indietro verso il fienile. Distruggete il forziere che si trova dietro il fienile per liberare un serpente, dopodiché calciate il carrello. Così facendo potrete accedere al fienile attraversando una crepa. Raggiungete la leva in alto e tiratela per far cadere la macchina per il raccolto. A questo punto utilizzate il raccolto procurato in precedenza, e infine seguite il sentiero disegnato dalla macchina per trovare la bottiglia.

: alla fine del livello prendete il sentiero laterale segreto che porta al campo. Prendete il raccolto e tornate indietro verso il fienile. Distruggete il forziere che si trova dietro il fienile per liberare un serpente, dopodiché calciate il carrello. Così facendo potrete accedere al fienile attraversando una crepa. Raggiungete la leva in alto e tiratela per far cadere la macchina per il raccolto. A questo punto utilizzate il raccolto procurato in precedenza, e infine seguite il sentiero disegnato dalla macchina per trovare la bottiglia. Bottiglia della Vita #6 : nel livello Le paludi dei morti viventi , sulla piccola isola che trovate dopo aver aperto la porta della runa rossa.

: nel livello , sulla piccola isola che trovate dopo aver aperto la porta della runa rossa. Bottiglia della Vita #7 : nella Sala degli Eroi , dopo aver riscattato il sedicesimo Calice.

: nella , dopo aver riscattato il sedicesimo Calice. Bottiglia della Vita #8 : nel livello Il Segnatempo , impostando le lancette dell'orologio come indicato nel video riportato in cima a partire dal minuto 7:03.

: nel livello , impostando le lancette dell'orologio come indicato nel video riportato in cima a partire dal minuto 7:03. Bottiglia della Vita #9: nella Sala degli Eroi, dopo aver riscattato il ventesimo Calice.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la posizione delle nove Bottiglie della Vita, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Parlando invece degli altri oggetti collezionabili presenti nel gioco, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come ottenere tutte le Anime Smarrite, e come farle riposare per sbloccare la versione originale per PS1 di MediEvil.