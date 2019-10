MediEvil: dove trovare tutti i Calici e sbloccare il Finale Segreto

Nel nuovo MediEvil per PS4 è possibile collezionare 20 Calici, grazie ai quali potrete ottenere tutte le armi del gioco e sbloccare il finale segreto. In questa mini-guida vi spiegheremo come e dove ottenere tutti i Calici del gioco.

Quasi ogni livello di MediEvil custodisce un Calice da ottenere. Prima di raccoglierlo, tuttavia, sarà necessario riempirlo uccidendo abbastanza nemici nel livello. Potete vedere lo stato di riempimento del Calice premendo il Touchpad per aprire l'inventario, guardando l'indicatore in alto a destra. Una volta raggiunto il 100%, potete raccogliere il Calice di quello stage: ma attenzione, per ottenerlo dovrete completare il livello.

Le posizioni di tutti i Calici di MediEvil

Di seguito elenchiamo le posizioni dei 20 Calici di MediEvil:

Calice #1 : nel livello Il Cimitero , dietro a un cancello a destra della statua a forma d'angelo.

: nel livello , dietro a un cancello a destra della statua a forma d'angelo. Calice #2 : nel livello La collina del cimitero , dentro le celle della prigione.

: nel livello , dentro le celle della prigione. Calice #3 : nel livello Il mausoleo sulla collina , dietro la porta segreta nella stanza del pianoforte.

: nel livello , dietro la porta segreta nella stanza del pianoforte. Calice #4 : nel livello Ritorna al cimitero , nel mezzo della metropolitana.

: nel livello , nel mezzo della metropolitana. Calice #5 : nei livelli La terra incantata/Le caverne delle formiche , otterrete il Calice dopo aver salvato la sesta fata.

: nei livelli , otterrete il Calice dopo aver salvato la sesta fata. Calice #6 : nel livello Campi degli spaventapasseri , lungo il sentiero generato dalla trebbiatrice.

: nel livello , lungo il sentiero generato dalla trebbiatrice. Calice #7 : nel livello La gola delle zucche , lungo il tunnel dietro il muro di mattoni.

: nel livello , lungo il tunnel dietro il muro di mattoni. Calice #8 : nel livello Il serpente delle zucche , dopo aver sconfitto il boss Re delle Zucche.

: nel livello , dopo aver sconfitto il boss Re delle Zucche. Calice #9 : nel livello Il villaggio addormentato , dietro un muro di mattoni nell'area recintata.

: nel livello , dietro un muro di mattoni nell'area recintata. Calice #10 : nel livello Il parco del manicomio , accanto all'elefante.

: nel livello , accanto all'elefante. Calice #11 : nel livello I sotterranei del manicomio , vicino all'uscita.

: nel livello , vicino all'uscita. Calice #12 : nel livello La Terra incantata , arrivando alla cantina con le 4 rune.

: nel livello , arrivando alla cantina con le 4 rune. Calice #13 : nel livello Paludi dei morti viventi , nella zona della palude in cui bisogna trovare le 8 anime perdute legate alla storia.

: nel livello , nella zona della palude in cui bisogna trovare le 8 anime perdute legate alla storia. Calice #14 : nel livello Il lago , dopo aver saltato giù nella vasca idromassaggio congelata.

: nel livello , dopo aver saltato giù nella vasca idromassaggio congelata. Calice #15 : nel livello Le caverne di cristallo , tornando indietro sul lato sinistro dopo aver ucciso tutti i nemici.

: nel livello , tornando indietro sul lato sinistro dopo aver ucciso tutti i nemici. Calice #16 : nel livello La gola di Gallows , in un passaggio che potrete sbloccare dopo aver attraversato le fiamme che richiedono l'armatura del Drago. Troverete il Calice dietro a un cancello.

: nel livello , in un passaggio che potrete sbloccare dopo aver attraversato le fiamme che richiedono l'armatura del Drago. Troverete il Calice dietro a un cancello. Calice #17 : nel livello Le rovine infestate uscendo dal castello, nell'area a sinistra di dove avete salvato i contadini.

: nel livello uscendo dal castello, nell'area a sinistra di dove avete salvato i contadini. Calice #18 : nel livello Il vascello fantasma , dopo essere arrivati in cima con l'ascensore.

: nel livello , dopo essere arrivati in cima con l'ascensore. Calice #19 : nel livello Vestibolo , prendendo la scala laterale destra in basso.

: nel livello , prendendo la scala laterale destra in basso. Calice #20: nel livello Il Segnatempo, nell'area in cui bisogna disabilitare la griglia laser.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente le posizioni esatte dei 20 Calici di MediEvil, potete guardare il filmato proposto in apertura. Se siete interessati a sbloccare il trofeo "Re di Coppe", segnaliamo che dopo aver raccolto il ventesimo Calica sarà necessario entrare nella sala degli eroi e riscattare il Calice sulla statua posizionata dietro la porta.

Come sbloccare il finale segreto di MediEvil

Una volta ottenuti i 20 Calici di MediEvil, per sbloccare il finale segreto del gioco vi basta sconfiggere Zarok e gustarvi i titoli di coda. Se siete curiosi di vedere il finale in questione, potete guardare il video riportato in basso (attenzione agli spoiler!).

Voi vi state divertendo con il remake dell'avventura di Sir Daniel Fortesque? Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di MediEvil per PS4.