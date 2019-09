MediEvil: un video evidenzia più di qualche incertezza nel framerate della demo

Subito dopo la chiusura dello State of Play di ieri sera, che ha visto come protagonista assoluto il nuovo trailer di The Last of Us 2, è arrivata anche una demo gratuita di MediEvil che i giocatori potranno scaricare fino alla fine della prossima settimana. Analizzando però le prestazioni della demo, pare che non fili tutto liscio come l'olio.

Il gioco punta infatti ai 60 fotogrammi al secondo ma sembra che fatichi parecchio a raggiungerli, il che si traduce in numerose incertezze nel framerate. Sono infatti pochissimi i momenti nei quali il quantitativo di fotogrammi si distacca dalla media di circa 40 FPS per raggiungere l'obiettivo dei 60. Il titolo soffre particolarmente durante i combattimenti, quando la presenza di nemici a schermo impatta il framerate fino a farlo crollare a 30.

Si tratta ovviamente di una problematica che potrebbe coinvolgere solo ed esclusivamente questa versione dimostrativa. Non è da escludere che gli sviluppatori, dopo l'entrata in fase gold di Medievil, si siano messi al lavoro su un aggiornamento che verrà pubblicato al day-one per sistemare questi problemini tecnici.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre 2019, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Va infine precisato che completando la demo, disponibile fino al 6 ottobre 2019, potrete ottenere un elmetto esclusivo nella versione finale del gioco.