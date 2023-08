Mediterranea Inferno ha una data di uscita: demo gratis ora disponibile!

Non poteva esserci momento dell'anno migliore per tornare a mostrare Mediterranea Inferno in azione, con il team italiano di Santa Ragione, già autore di Milky Way Prince, ormai pronto al lancio del gioco.

A sorpresa, la software house nostrana ha infatti pubblicato un nuovo trailer dedicato alla sua prossima visual novel. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video conferma che l'avventura grafica sarà disponibile a brevissimo. Le suggestioni psichedeliche di Mediterranea Inferno approderanno infatti sul mercato videoludico il prossimo 24 agosto 2023, con esordio atteso per il momento in esclusiva PC (via Steam).

Per festeggiare l'annuncio, gli autori di Santa Ragione hanno deciso di rendere disponibile una demo gratuita di Mediterranea Inferno. Dettaglio importante, tutti i progressi ottenuti nella prova potranno essere trasferiti nel gioco completo sin dal day one. Il contenuto può essere scaricato sin da ora sulla piattaforma Valve, al seguente link:

Dopo Milky Way Prince: The Vampire Star, gli autori di Santa Ragione sono pronti a raccontare una nuova e inquietante storia, nel corso della quale i giocatori potranno scoprire gli aspetti più oscuri delle anime di tre amici adolescenti. Per scoprire tutte le caratteristiche della visual novel italiana, vi ricordiamo che su Everyeye è disponibile la nostra prova di Mediterranea Inferno.