Mediterranea Inferno in un trailer psichedelico: il team di Milky Way Prince è tornato!

Gli sviluppatori italiani di Eyeguys, già autori dell'apprezzato Milky Way Prince: The Vampire Star (trovate su Everyeye la nostra recensione di Mily Way Prince: The Vampire Star, tornano in azione con il reveal di Mediterranea Inferno.

Presentato con un suggestivo trailer, il titolo si struttura in una visual novel e riprende lo stile grafico della precedente opera della software house. Disponibile in apertura a questa news, il filmato ci trasporta al cuore di quella che sembra una normale vacanza tra amici adolescenti. Dopo il difficile periodo di quarantena legato alla crisi sanitaria da Covid-19, Claudio, Andrea e Mida partono per un breve viaggio di tre giorni nel sud Italia.

Dopo due anni di isolamento forzato, il gruppo di giovani adulti desidera rinsaldare la propria amicizia, ma - neanche a dirlo - qualcosa di profondamente oscuro è pronto a ostacolare il trio. Demoni interiori legati a insicurezze, ossessioni e paure sono infatti già in agguato, pronti a scatenare invidie e desideri di vendetta. Giorno dopo giorno, i giocatori potranno scegliere le attività - apparentemente innocue - alle quali dedicarsi nel corso della vacanza. Tra una nuotata in piscina e una lussuriosa serata in discoteca, tuttavia, si celano mete di viaggio sempre più infide e surreali.



In arrivo su PC nel corso del 2023, Mediterranea Inferno propone centinaia di ispirate illustrazioni, per un viaggio della durata di circa tre o quattro ore, durante il quale sarà possibile scoprire circa il 60% dei contenuti della storia, oltre a uno dei molteplici epiloghi disponibili.