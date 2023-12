Mediterranea Inferno: la vacanza in Sud Italia che non ti aspetti su console nel 2024

Con un annuncio ufficiale, il publisher Santaragione ha annunciato che Mediterranea Inferno sarà presto disponibile su PS5, Xbox Series, PS4 e Switch. Attualmente, il gioco è già presente su Steam ed Epic Games Store dal 24 agosto 2023.

Mediterranea Inferno è una visual novel coinvolgente, incentrata sull'amicizia, il desiderio e il dolore. La storia si svolge durante un ritiro estivo nel Sud Italia e segue le vicende di Claudio, Andrea e Mida. Questi tre giovani, poco più che ventenni, cercano di recuperare la loro amicizia dopo due anni di isolamento forzato dovuto alla pandemia Covid-19 del 2020. Il gioco esplora le loro paure più oscure, le ossessioni e, quando la realtà delle loro aspettative deluse emerge, la loro sete di vendetta e punizione.

Il giocatore avrà il compito di scegliere le attività quotidiane del trio, influenzando così lo sviluppo della storia. Le opzioni spaziano da momenti di relax in piscina, serate lussuriose in discoteca o visite al cimitero locale. La trama che delimiterà l'intreccio di Mediterranea Inferno potrà subire dei mutamenti in base alle scelte dei giocatori durante le attività giornaliere.

Mediterranea Inferno approderà sulle console a partire dal 5 marzo 2024. Nel frattempo, potete anche provare Mediterranea Inferno attraverso la Demo su Steam.