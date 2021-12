Medium-Naut: il nuovo action dal creatore di La-Mulana disponibile su PC e Switch

Lo sviluppatore Blue Boss e il publisher Gotcha Gotcha Games annunciano la disponibilità di Pixel Game Master Series MEDIUM-NAUT, il nuovo titolo firmato da Takumi Naramura, creatore dell'apprezzata serie di La-Mulana. Il gioco è arrivato su PC via Steam lo scorso 21 dicembre 021, mentre dal 23 dicembre sbarca su Switch tramite Nintendo eShop.

MEDIUM-NAUT viene descritto come un Action/Horror a tinte sci-fi realizzato attraverso Pixel Game Maker MV. Protagonista dell'avventura è la sensitiva Yumi Kisara, che viene inviata su un pianeta sconosciuto per investigare sullo schianto della nave Ostracida e recuperare eventuali superstiti. Ma una volta giunta in quel mondo sconosciuto, la protagonista si renderà conto che è abitato da creature sinistre. Yumi dovrà recuperare le ID Card di tutti i passeggeri e scoprire cosa è accaduto alla nave.

Il titolo è interamente in 2D e promette una sana dose d'azione ed atmosfere cupe: i giocatori avranno a disposizione un armamentario piuttosto variegato con la possibilità di ottenere vari potenziamenti proseguendo nell'avventura. Tuttavia il recupero di nuove risorse ha un costo in energia vitale che indebolisce sempre di più il nostro personaggio, rendendo quindi indispensabile fare scelte ragionate per sopravvivere.

Se volete invece scoprire maggiori dettagli sulle produzioni create da Naramura, la nostra recensione di La Mulana 2 ve ne svelerà tutti i segreti.