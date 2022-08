Meet your Maker: gli autori di Dead by Daylight svelano lo sparatutto sandbox

Dopo aver riscosso un grande successo con il survival horror in multiplayer asimmetrico Dead by Daylight, il team di Behaviour Interactive imbocca la strada degli sparatutto sandbox annunciando ufficialmente Meet your Maker, un "build and raid" in soggettiva ambientato in una dimensione post-apocalittica.

Il nome scelto dagli autori canadesi per tenere a battesimo questa nuova IP riprende l'originale concept alla base del gameplay: in Meet your Maker, infatti, saranno gli stessi giocatori a dover progettare le mappe della propria avventura.

Sfruttando i tanti strumenti dell'editor di livelli, ogni utente potrà creare avamposti labirintici con trappole, corridoi pieni di guardie e postazioni ipertecnologiche da utilizzare per falciare orde di alieni e mostri d'ogni sorta. Sarà inoltre possibile creare dei veri e propri percorsi di pattugliamento personalizzati per le proprie guardie, oltre a una serie infinita di strutture architettoniche e sistemi di difesa avanzati gestiti da funzioni logiche accessibili anch'esse tramite l'editor di mappe.

Attraverso il multiplayer asincrono, i giocatori avranno anche l'opportunità di condividere le proprie creazioni e testare le difese dei bunker realizzati dagli altri utenti per razziarne le risorse necessarie allo sblocco dei componenti modulari più avanzati dell'editor di livelli. Non ci sarà alcun limite di tempo nella creazione degli avamposti, di conseguenza ai giocatori verrà dato tutto il tempo necessario per fronteggiare le ondate di nemici e capire come battere in astuzia gli avversari online nelle loro incursioni.

Prima di lasciarvi al video e alle immagini di presentazione del nuovo sparatutto sandbox di Behaviour Interactive, vi informiamo che il lancio di Meet your Maker è previsto nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.