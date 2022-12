Meet Your Maker: il titolo di Behaviour Interactive ha finalmente una data d'uscita

La notte dei The Game Awards 2022 continua a mostrare grandi nuove produzioni ai videogiocatori di tutto il mondo, andandone a confermare anche molte altre che sono state oggetto di diverse presentazioni nel corso degli ultimi mesi. È proprio questo il caso di Meet Your Maker.

Meet Your Maker è stato già svelato nel corso del mese di agosto 2022. I ragazzi di Behaviour Interactive, il cui nome è posto anche alla firma dell'iconico Dead By Daylight, tornano ancora una volta a mostrare il frutto del proprio lavoro, presentando un nuovo trailer sul palco dei The Game Awards 2022. Lo sparatutto sandbox torna alla carica mostrando ulteriori dettagli interessanti su quella che sarà una delle tante produzioni videoludiche che segneranno la vastissima line-up di prodotti in arrivo prossimamente.

Meet Your Maker uscirà il 4 aprile 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One e su Steam. Il nuovo lavoro prodotto dai ragazzi di Dead By Daylight promette un'avventura ricca di azione ed elementi sandbox, a cui si accompagneranno le diverse fasi di creazione e di incursione all'interno dei vari stage che comporranno un mosaico videoludico dal discreto potenziale.

Proprio per questo, l'arma principale di Meet Your Maker sarà l'editor dei livelli, per cui i giocatori potranno personalizzare al massimo la propria avventura, complice anche una giocabilità online attraverso la presenza di un multiplayer asincrono che arricchisce l'esperienza degli utenti ed anche l'alta rigiocabilità derivante dalla componente trial and error del titolo. Attraverso l'accesso al sito ufficiale del prodotto, sarà inoltre possibile fare l'iscrizione per la beta di Meet Your Maker, anche se al momento non vi sono informazioni sull'esatta data d'uscita della modalità ad accesso anticipato.