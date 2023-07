Meet Your Maker, nuovi contenuti gratis e non solo: annunciata l'espansione Sector1

Sin dalla fine del 2022, periodo nel quale gli autori di Dead By Daylight hanno svelato lo sparatutto sandbox Meet Your Maker, l'utenza videoludica ha avuto modo di seguire il curioso progetto dalle tinte action-strategiche di Behaviour Interactive. Uscito i primi di aprile, il brutale gioco di costruzione continua ad espandersi.

Stando a quanto comunicato anche dall'account Twitter ufficiale di PlayStation Europe, sappiamo che Meet Yor Maker riceverà nuovi contenuti con l'aggiornamento Sector 1: Dreadshore. Esso aggiungerà diverse novità interessanti, tra cui un nuovo ambiente, una nuova trappola e un nuovo custode. Dal blog della casa di Tokyo, però, veniamo a sapere che non si tratta di certo dell'unica introduzione che arriverà nei prossimi giorni.

Da domani fino al 10 luglio sarà possibile richiedere gratuitamente il pack arsenale del Settore 1, in previsione di un aggiornamento che darà il via alla presenza di contenuti inediti per la storia, cosi come per quel che concerne i cosmetici ed altro ancora. "Stiamo usando i Settori per fornire grandi aggiornamenti al gameplay attraverso una narrazione. Il Dreadshore è un luogo del nostro mondo e gli oggetti che si ottengono da quel Settore sono tutti legati alla sua storia. Questo aiuta ad espandere la storia di Meet Your Maker insieme al gioco vero e proprio", dichiara il Creative Director Ash Pannell.

Le novità in arrivo sono parecchie e faranno felici i fan del progetto di Behaviour Interactive. Siete curiosi di conoscere nel dettaglio cosa verrà rilasciato prossimamente? In attesa del venturo aggiornamento, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di un gioco dalla doppia anima su PlayStation Plus: Meet Your Maker.