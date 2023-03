Meet Your Maker: nuovi dettagli sull'edizione Deluxe e sulla data del preorder

A tre mesi di distanza dall'annuncio della data d'uscita del titolo di Behaviour Interactive Meet Your Maker, il venturo gioco action-strategico ideato dai creatori di Dead By Daylight torna a far parlare di sé con l'arrivo di nuovi dettagli. Ad essere al centro delle ultime novità è l'edizione Deluxe e la data per effettuare il preorder.

Stando a quanto emerso dal recente video trailer ideato appositamente dal team al lavoro sul progetto, la Deluxe Edition di Meet Your Maker conterrà il gioco base e la Scorched Necropolis Collection. Di cosa si tratta? Come rivelato da Behaviour Interactive, il suddetto contenuto in-game permetterà di ampliare la propria "cassetta degli attrezzi post-apocalittici" con un set di cosmetici che richiameranno l'immaginario dell'antico Egitto.

Al di là dell'informazione di cui sopra, l'ultimo trailer dedicato a Meet Your Maker ha dato il via al preorder del titolo su Xbox e Steam. A partire da oggi 14 marzo, dunque, è possibile acquistare il suddetto prodotto effettuando il proprio pre-ordine su Xbox One, Xbox Series X/S e su Steam. Siete pronti a vedere ciò che il prossimo titolo post-apocalittico proveniente dai creatori di Dead By Daylight ha da offrire? La curiosità attorno al curioso progetto Meet Your Maker si fa sentire, complici i recenti leak sul primo gioco gratis di aprile su PlayStation Plus.

L'FPS sandbox in questione promette di gettare i giocatori in un'avventura che porterà loro a vestire i panni di un "custode della Chimera, un esperimento vivente creato come ultima speranza per salvare la vita sulla Terra", entrando in una battaglia tattica per l'ottenimento di una risorsa tra le più ambite.