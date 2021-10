Mega Drive: quali sono i miglior giochi per la console SEGA a 16-bit?

I giochi per Mega Drive sono in arrivo su Nintendo Switch Online e quale miglior occasione per andare alla (ri)scoperta dei migliori videogiochi per la console a 16-bit di SEGA? Da Sonic 2 a Streets of Rage 2, ecco la nostra selezione dei migliori giochi per Mega Drive.

Sonic & Sonic 2

Partiamo con la coppia formata da Sonic e Sonic 2, il primo gioco del porcospino blu è stato pubblicato nell'estate 1991 riscuotendo subito enorme successo ma è con Sonic 2 (novembre 1992) che la mascotte SEGA diventa un personaggio di portata interplanetaria. Sonic The Hedgehog 2 è per molti il miglior gioco per Mega Drive e sicuramente uno dei migliori platform 2D della storia, noi non vogliamo sbilanciarci ma certamente parliamo di un caposaldo assoluto dell'era 16-bit.

The Revenge of Shinobi & Shinobi 3 Return of the Ninja Master

Altra coppia, quella formata da The Revenge of Shinobi e dal suo sequel Shinobi III, quest'ultimo tecnicamente più rifinito e con un gameplay maggiormente ricco d'azione. Due giochi di altissimo profilo che i possessori del Mega Drive hanno amato con l'anima, e del resto non poteva essere diversamente.

Streets of Rage 2

Insieme a Sonic 2, Streets of Rage 2 viene considerato da molti l'apice della creatività e della qualità dei giochi SEGA. Un picchiaduro a scorrimento immenso, che migliora enormemente quanto visto nel primo Streets of Rage e arriva a competere (e per molti, a superare) la produzione Capcom dell'epoca che includeva titoli come Final Fight, The Punisher e Cadillacs & Dinosaurs. Streets of Rage 2 è un gioco bellissimo da vedere (sprite enormi, finalmente) e divertente da giocare, una vera e propria guerra di strada che vi porterà ad imbattervi in una serie di brutti ceffi e boss armati fino ai denti. Imperdibile, oggi come (quasi) trent'anni fa.

Thunder Force IV

Thunder Force IV non è famosissimo in Occidente ma parliamo di uno sparatutto a scorrimento orizzontale di altissima qualità, quarto esponente di un saga che nell'era 16-bit è stata capace di conquistare una buona fetta di pubblico. Niente di troppo originale o diverso rispetto ad R-Type, Darius, Gradius e altri shooter spaziali dell'epoca, Thunder Force IV non innova ma riesce nel suo intento: divertire.

Gunstar Heroes

Piccola perla targata Treasure, un action frenetico senza respiro, un gioco velocissimo che richiede abilità e riflessi pronti per saltare saltare e ovviamente... sparare, senza sosta!

Earthworm Jim 2

Castlevania Bloodlines

Sebbene non sia una esclusiva (il gioco è uscito anche su SNES e Game Boy) Earthworm Jim di Dave Perry è considerato all'unanimità. Merito di una grafica coloratissima e di un gameplay folle e divertente, impossibile resistere al carisma di Jim!Dopo aver riscosso enorme successo su NES e SNES con Super Castlevania IV, la saga Konami(conosciuto anche come Castlevania The New Generation), un action platform a scorrimento di grande impatto e rifinito sotto ogni aspetto. Uscito verso la fine del ciclo vitale della console, Castlevania Bloodlines non ha riscosso il successo commerciale sperato, nonostante l'acclamazione da parte della critica internazionale.