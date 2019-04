Mega Drive Mini: SEGA annuncia nuovi giochi della lineup europea

Dopo aver svelato dieci nuovi titoli della lineup giapponese di Mega Drive Mini, SEGA ha svelato anche altri titoli che andranno a comporre il catalogo europeo della mini console, tra cui troviamo Earthworm Jim, Shinobi III e Streets of Rage 2.

È giunto il momento di immergerti nei classici senza tempo che comporranno la line-up del SEGA Mega Drive Mini insieme ad alcuni dei grandi personaggi che hanno fatto la storia dei videogiochi.

È proprio lui, è tornato Earthworm Jim! Il BFF di Sonic, Tails, debutta in Sonic the Hedgehog 2, evviva! E c’è anche Topolino, nei due giochi classici, Castle of Illusion Starring Mickey Mouse e World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck, due titoli che renderanno sicuramente felici i fan.

Castle of Illusion Starring Mickey Mouse World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck Thunder Force III Super Fantasy Zone Shinobi III Streets of Rage 2 Earthworm Jim Sonic the Hedgehog 2 Contra Hard Corps Landstalker

La lineup europea comprende quindi al momento 20 titoli: Sonic the Hedgehog, Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines, Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, ToeJam & Earl, Comix Zone, Altered Beast, Gunstar Heroes, Castle of Illusion, World of Illusion, Thunder Force III, Super Fantasy Zone, Shinobi III, Streets of Rage 2, Earthworm Jim, Sonic the Hedgehog 2, Contra: Hard Corps e Landstalker. Gli altri 20 giochi saranno annunciati successivamente.