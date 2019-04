Mega Drive Mini, SEGA pubblica una lettera nostalgica per i fan

Nel weekend, SEGA ha annunciato la data di uscita del Mega Drive Mini e nuovi dettagli sulla micro console, oggi la compagnia giapponese ha pubblicato una lettera indirizzata ai nostalgici, e non solo...

Ai fan di SEGA, i rivoluzionari del Mega Drive, è dedicata questa lettera: "Caro vecchio amico, So che è passato un po 'di tempo. Il tempo va avanti, ma tu sei sempre nei miei pensieri. Io, la famosa star-console, tu, il ragazzo timido e senza pretese, ma abbiamo trovato un terreno comune quando abbiamo giocato insieme a Ecco the Dolphin. Eri così veloce, mentre correvi attraverso la Green Hill Zone con il mio amico, Sonic!



Di sicuro sapevi come giocare. Il modo in cui la tonalità CRT ha colpito la tua faccia invetriata mentre passavi un'altra ora a giocare a Castlevania: Bloodlines...Sapevamo entrambi che le cose sarebbero cambiate e che saremmo passati ad altre grandi cose, ma ultimamente, stavo pensando di passare del tempo insieme ancora una volta. Non abbiamo fatto quello che ci è stato detto, ma abbiamo creato una buona squadra.



Sembro un po 'diverso ora. Sono molto più piccolo. Ho 40 giochi all'interno del mio guscio lucido e modellato e più potenza di elaborazione esplosiva rispetto a prima. Insieme, abbiamo passato molto tempo giocando a giochi di cui alcuni adulti non erano troppo entusiasti (ma i tuoi genitori erano fantastici). Avevamo i giochi che i tuoi amici volevano giocare, erano davvero tanti. Shining Force, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine e ToeJam & Earl, per citarne alcuni.

Certo, c'erano altre distrazioni (ricordi i pogs?). Non ero mai stato geloso perché avevamo ancora Altered Beast e Gunstar Heroes. Proverò a scriverti regolarmente. Ho sentito che c'è uno spazio conviviale chiamato "social media" dove posso condividere più cose.

Spero di risentirti presto.



Con affetto,

SEGA MegaDrive Mini @--}---"

SEGA Mega Drive Mini uscirà il 17 settembre in Europa al prezzo di 79.99 euro, il sistema includerà 40 giochi preinstallati tra cui Space Harrier 2, Castlevania Bloodlines, Gunstar Heroes, Altered Beast, Comix Zone e Sonic The Hedgehog.