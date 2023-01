Mega Drive Visual Compendium: SEGA blocca la distribuzione del libro non ufficiale

Vi ricordate del Visual Compendium dedicato al SEGA Master System? Bitmap Books aveva preparato anche un volume interamente dedicato al SEGA Mega Drive, tuttavia si è ritrovato costretto a dover interromperne la distribuzione in seguito a minacce legali da parte del colosso nipponico.

A rivelarlo è Sam Dyer, proprietario di Bitmap Books, che ha spiegato nel dettaglio cosa è accaduto: "Mi dispiace dover riferire che SEGA ci ha chiesto di fermare la distribuzione del libro oppure di affrontare una possibile causa legale. Essendo noi un piccolo business, non possiamo correre questo rischio. Dopo alcune discussioni, la loro posizione non era trattabile ed è ovviamente loro diritto proteggere le loro IP come ritengono più opportuno".

Dyer approfondisce ulteriormente: "Oggi ammetto la sconfitta. Non sono pronto a rischiare tutto ciò per cui ho lavorato e mettere a repentaglio i fantastici progetti su cui stiamo lavorando. Essendo una piccola realtà non possiamo affrontare legalmente qualcosa del genere. Voglio scusarmi personalmente con i nostri fan che attendevano il libro e per la nostra mancanza di chiarezza".

Il precedente libro incentrato sul SEGA Master System era stato realizzato tramite accordi diretti con SEGA, cosa che in questa occasione non è stato possibile raggiungere: "Il libro sul Master System godeva di licenza ufficiale, abbiamo provato a fare lo stesso con quello per il Mega Drive, ma non ci è stato dato il permesso, e per questo motivo abbiamo seguito una via non ufficiale", spiega il proflito Twitter ufficiale di Bitmap Books.

Bitmap Books è specalizzato nella creazione di simili progetti per i fan: portano la sua firma opere come Game Boy The Box Art Collection e The Unofficial SNES Visual Compendium, oltre ad aver realizzato opere analoghe per Amiga e NES. Purtroppo un analogo lavoro incentrato sul Mega Drive sembra destinato a non divenire realtà.