Mega Man 11: Capcom parla degli effetti sonori del gioco e di come sono stati modernizzati

Prosegue il coverage didedicato a. Sulle pagine del noto portale è possibile trovare un approfondimento sul comparto sonoro del nuovo esponente della longeva serie diall'inizio di questo mese.

In particolare, abbiamo l'opportunità di leggere una dichiarazione dell'audio director Ryo Yoshii, che ha parlato dell'approccio seguito del team per modernizzare il comparto audio del gioco.

"Visto che la grafica è stata aggiornata, con un look più vicino al 3D e leggermente più realistico, ci siamo resi conto che i vecchi effetti audio non si addicevano al nuovo stile visivo. Per abbinare a dovere immagini ed effetti sonori abbiamo così deciso di modernizzare il comparto audio. Non volevamo semplicemente utilizzare suoni sintetizzati, e li abbiamo mixati con effetti sonori Foley in modo da creare un sound più autentico".



Cosa ne pensate delle sue parole? Vi ricordiamo che Mega Man 11 uscirà entro la fine del 2018 su Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. I collezionisti saranno felici di sapere che il titolo verrà lanciato, oltre che in edizione digitale, anche in formato retail.