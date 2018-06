Mega Man 11: l'edizione Switch uscirà solamente in formato digitale in Europa

Dopo aver rivelato la data d'uscita di Mega Man 11 su Playstation 4, Xbox One, PC e Switch, Capcom Europe ha confermato ai microfoni di The Nintendo Channel che purtroppo in Europa l'edizione Switch sarà disponibile unicamente in formato digitale.

La divisione europea di Capcom ha poi ribadito che per il momento non ci sono novità riguardo un eventuale arrivo nel Vecchio Continente dell'Amiibo dedicato al protagonista della serie.

Mega Man 11 sarà disponibile a partire dal prossimo 2 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch al prezzo di 29,99 euro. In America e Giappone gli utenti Switch potranno acquistare anche una speciale Amiibo Edition, che includerà una copia del titolo, il nuovo amiibo di Mega Man, un panno in microfibra, una serie di adesivi variopinti e una toppa adesiva con il logo del Dr. Wily. Come confermato da Game Informer, in Mega Man 11 saranno presenti meccaniche classiche e inedite, e sarà possibile scegliere fra quattro livelli di difficoltà (newcomer, casual, normal e superhero) che garantiranno un'esperienza ottimale a ogni tipo di utente. L'inquadratura sarà leggermente più ampia rispetto al passato e offrirà dunque una panoramica più estesa degli stage. Infine, sarà possibile passare da un'arma all'altra in tempo reale tramite lo stick analogico.