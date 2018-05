Mega Man 11 uscirà a ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch

Poco fa Capcom ha finalmente annunciato la data d'uscita di Mega Man 11. L'undicesimo capitolo della celebre saga verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il prossimo 2 ottobre, sia in formato fisico che in digitale, al prezzo di 29,99 euro.

Sulla console ibrida di Nintendo verrà anche pubblicata una speciale Amiibo Edition, che include una copia del gioco, il nuovo amiibo di Mega Man, un set di 4 sticker colorati, un panno in microfibra e una toppa adesiva con il logo di Dr. Wily. Questa edizione sarà un'esclusiva di GameStop negli Stati Uniti, ma nel momento in cui vi scriviamo non sappiamo se lo sarà anche in Italia.

Con Mega Man 11 Capcom punta a modernizzare la serie senza tradire la sua tipica filosofia da action/platform 2D. Il sistema di equipaggiamento doppio consente di aumentare la velocità e la potenza del robottino blu aggiungendo un nuovo elemento al gameplay già appagante che ha reso famosa la serie. Ogni arma sarà legata a una direzione dell'analogico destro e sarà possibile passare da una bocca da fuoco all'altra in tempo reale inclinando semplicemente lo stick. Saranno inoltre inclusi ben quattro livelli di difficoltà (newcomer, casual, normal e superhero), che renderanno il titolo accessibile ad una larga fetta di pubblico.

Appuntamento quindi al 2 ottobre, giorno in cui Mega Man 11 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.