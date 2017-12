Mega Man 11: nuove informazioni su gameplay, difficoltà e contenuti

ha avuto l'opportunità di provare i primi due stage di Mega Man 11 , il nuovo capitolo della serie annunciato nella giornata di ieri da, e ha quest'oggi condiviso le sue impressioni tramite un articolo che ci rivela nuove informazioni sul gioco.

La testata videoludica afferma che nonostante il cambio di stile, i controlli sembrano molto precisi, Mega Man può ancora caricare i colpi ed effettuare una scivolata per evitare gli attacchi dei nemici. I Robot Master saranno 8 e sarà possibile affrontarli nell'ordine che desideriamo. Saranno presenti quattro livelli di difficoltà: newcomer, casual, normal e superhero. La telecamera sarà posizionata leggermente più in alto rispetto agli altri capitoli, e a una maggiore distanza, offrendo dunque una panoramica più ampia degli stage.



L'elmetto di Mega Man cambierà forma a seconda dell'equipaggiamento: ogni arma sarà legata a una direzione dell'analogico destro e sarà possibile passare da una bocca da fuoco all'altra in tempo reale inclinando semplicemente lo stick. Per finire in bellezza, ci sarà una nuova meccanica che influenzerà pesantemente il gameplay e sarà collegata agli ingranaggi presenti sotto la barra della salute (che potete osservare nello screenshot in calce alla notizia).

Cosa ne pensate di questi nuovi dettagli? Ricordiamo ai lettori che Mega Man 11 uscirà entro la fine del 2018 su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.