Mega Man 11: rivelati i requisiti minimi e raccomandati dell'edizione PC

Tramite la pagina Steam del gioco, Capcom ha rivelato i requisiti minimi e raccomandati dell'edizione PC di Mega Man 11, l'attesissimo nuovo capitolo della storica serie in arrivo a inizio ottobre.

Eccoli di seguito:

MINIMI

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-bit richiesto)

Processore: Intel Core i5-3470 3.20GHz o AMD equivalente o superiore

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 650

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Scheda audio: DirectSound (DirectX 9.0c o superiore)

CONSIGLIATI

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-bit richiesto)

Processore: Intel Core i5-4460 3.20GHz o AMD equivalente o superiore

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 760

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Scheda audio: DirectSound (DirectX 9.0c o superiore)

Mega Man 11 uscirà il prossimo 2 ottobre su PC, Playstation 4, Xbox One e Switch (esclusivamente in formato digitale su quest'ultima piattaforma). Se siete curiosi di provare con mano il gioco, vi segnaliamo che è adesso possibile scaricare una demo dall'Xbox Store, PS Store e Nintendo eShop. In questa versione potrete affrontare il livello Block Man e testare il nuovo sistema Double Gear, che vi permetterà di rallentare il tempo o potenziare i vostri attacchi a seconda delle situazioni.