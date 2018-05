Mega Man 11 uscirà all'inizio di ottobre? La data trapela sul PlayStation Store Singapore

Capcom ha più volte ribadito che Mega Man 11 uscirà nel corso del 2018 senza però specificare una finestra di lancio più precisa, oggi però il PlayStation Store di Singapore potrebbe aver svelato l'esatta data di lancio.

Come riportato dall'insider Wario64, sullo store asiatico è comparsa la data del 3 ottobre 2018, al momento non è chiaro se si tratti di un semplice errore oppure se la pagina sia stata aggiornata in anticipo rispetto all'annuncio del publisher, che potrebbe a questo punto arrivare nelle prossime ore.

Mega Man 11 sarà disponibile in formato retail e digitale su PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e Nintendo Switch. Con questo episodio Capcom vuole modernizzare la serie, pur mantenendo la filosofia action/platform 2D alla base delle avventure del robottino blu.