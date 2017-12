Mega Man 11 uscirà sia in edizione fisica che digitale

Durante un podcast ospitato da Game Informer,ha rivelato che il prossimouscirà anche in edizione retail. Una notizia che farà piacere a tutti i collezionisti e ai fan della serie.

Capcom ha annunciato Mega Man 11 pochi giorni fa, confermando che il gioco arriverà entro il 2018 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo e Switch, senza però fornire particolari dettagli sui formati di pubblicazione. Adesso sappiamo che il titolo arriverà anche in edizione retail, ma rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli per capire se la versione fisica uscirà su tutte le piattaforme o solo su alcune di esse.

Se volete saperne di più su Mega Man 11, il publisher ha fornito alcune informazioni sul gameplay, sui contenuti e sul grado di sfida.