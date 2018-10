Mega Man 11 Video Recensione: il ritorno del robottino blu di Capcom!

Il robottino blu di Capcom torna finalmente sui nostri schermi in Mega Man 11, un titolo che ci ha convinto sotto molti punto di vista e che farà felici un ampio spettro di videogiocatori.

Con Mega Man 11 la casa giapponese ha cercato di svecchiare l'anima originale della serie senza stravolgerla, per produrre un gioco capace di soddisfare sia i vecchi appassionati che le nuove leve. L'esperimento può considerarsi riuscito, visto che la formula utilizzata si adatta senza problemi a ogni genere di giocatore, dall'amante delle speed-run al principiante alle prime armi.

Le novità del gameplay aggiungono un ulteriore strato di profondità alle meccaniche dei capitoli precedenti, senza intaccare troppo la difficoltà. L’acquisto dei potenziamenti è a discrezione del giocatore e la sfida è in grado di soddisfare anche le aspettative degli utenti più navigati. Insomma, finalmente la saga di Mega Man si avvicina di nuovo ai fasti di un tempo.

Se volete saperne di più, vi consigliamo caldamente di visionare la Video Anteprima che trovate allegata in cima a questa notizia. In aggiunta, potete leggere anche la Recensione di Mega Man 11 a cura di Filippo Facchetti, che ha premiato il titolo con un ottimo voto pari a 8. Mega Man 11 è ora disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.