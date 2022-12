Mega Man Battle Network Legacy Collection ha una data d'uscita! Sarà lanciata in 2 volumi

A distanza di ben sei mesi dall'annuncio di Mega Man Battle Network Legacy Collection, Capcom ha finalmente svelato la data di lancio, i prezzi e i dettagli sulla distribuzione della raccolta comprendente i dieci giochi della serie Battle Network.

Mega Man Battle Network Legacy Collection verrà pubblicata in due distinti volumi il 14 aprile 2023 su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC via Steam. I dieci capitoli della serie saranno così ripartiti:

Mega Man Battle Network Legacy Collection Volume 1

Mega Man Battle Network

Mega Man Battle Network 2

Mega Man Battle Network 3 Blue

Mega Man Battle Network 3 White

Mega Man Battle Network Legacy Collection Volume 2

Mega Man Battle Network 4 Red Sun

Mega Man Battle Network 4 Blue Moon

Mega Man Battle Network 5 Team Protoman

Mega Man Battle Network 5 Team Colonel

Mega Man Battle Network 6 Cybeast Gregar

Mega Man Battle Network 6 Cybeast Falzar

I giochi di entrambi i volumi offriranno contenuti aggiuntivi come illustrazioni e tracce musicali, il supporto al gioco online e la possibilità di scegliere tra le lingue inglese, giapponese e cinese semplificato/tradizionale.

I due volumi potranno essere acquistati separatamente al prezzo di 39,99 euro, oppure in un bundle che li comprende entrambi al prezzo vantaggioso di 59,99 euro. Nel momento in cui vi scriviamo, i preordini sono già aperti su PlayStation Store e Steam (presto anche su Nintendo eShop), esclusivamente per la collezione completa da 59,99 euro. Coloro che decideranno di procedere alla prenotazione, verranno premiati con il Pacchetto PET personalizzato, che include due skin speciali per Mega Man 3D nel menu di gioco (HubStyle nel Volume 1 e DarkMega nel Volume 2) e quattro tracce musicali riarrangiate (due nuovi brani nel lettore musicale di ogni volume).

In vista del lancio di Mega Man Battle Network Legacy Collection, all'inizio del 2023 le Stagioni 1 e 2 della serie animata Mega Man NT Warrior verranno ripubblicate gratuitamente sul canale Twitch di Capcom USA e sul canale YouTube di Mega Man.