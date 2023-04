Mega Man Battle Network Legacy Collection: un disclaimer segnala contenuti razzisti

Lo scorso 14 aprile Capcom ha pubblicato Mega Man Battle Network Legacy Collection, raccolta comprensiva di tutti gli episodi della particolare serie spin-off di Mega Man originariamente distribuiti in un periodo a cavallo tra il 2001 e il 2005. Ad attirare l'attenzione è però un particolare disclaimer a gioco avviato.

Una delle prime schermate della Collection è infatti un messaggio volto ad avvisare i giocatori della presenza di contenuti culturali potenzialmente offensivi presenti nei giochi originali e mantenuti nella raccolta per preservarne l'essenza. Nello specifico, il testo recita: "Capcom valorizza la diversità e l'inclusività nei suoi giochi e nella sua community. Tenete presente che i giochi in questa Collection potrebbero contenere alcuni casi di rappresentazioni culturali insensibili che sono presentati così come originariamente concepiti per preservare l'autenticità dei giochi".

Sul forum di ResetERA si è scavato più a fondo nella Mega Man Battle Network Legacy Collection per risalire a questi specifici contenuti così per comprendere meglio il disclaimer di Capcom. Emerge dunque che in alcuni dei titoli della serie, nello specifico il secondo capitolo, sono presenti potenziali contenuti razzisti o sessisti in merito alla caratterizzazione di specifici personaggi e dialoghi. Alcuni utenti citano anche la presenza del personaggio di Tomahawk Man e la sua rappresentazione che ricalca in maniera troppo marcata i nativi americani. In ogni caso, come spiegato dagli stessi sviluppatori, il solo intento di Capcom era di mantenere inalterata nella Collection l'essenza ed i contenuti di ogni gioco incluso, così da farli rivivere ai fan esattamente come erano stati concepiti all'epoca.

Per ulteriori approfondimenti la nostra recensione di Mega Man Battle Network Legacy Collection vi svela tutto su questa nuova operazione nostalgia della casa di Osaka: la serie merita di essere riscoperta ancora oggi?