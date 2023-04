Mega Man Battle Network Legacy Collection, il successo: raggiunte 1 milione di copie

Il mese di dicembre 2022 ha portato con sé, oltre ai diversi annunci nel panorama videoludico, il ritorno di una delle saghe più iconiche del panorama videoludico e dei franchise di Capcom: è stata infatti annunciata la data d'uscita di Mega Man Battle Network Legacy Collection, il sogno per i fan di Mega Man approdato proprio lo scorso 14 aprile.

Vi abbiamo ampiamente parlato di Mega Man Battle Network Collection nella recensione del Mega Man in stile Pokémon, il cui successo è tale da aver fatto conseguire un importante traguardo per la collezione dedicata alla famosa serie: come annunciato da Capcom, infatti, Mega Man Battle Network Collection ha raggiunto il milione di copie vendute in tutto il mondo, come segnalato proprio dall'account Twitter ufficiale del franchise.

Purtroppo mancano i dettagli relativi al dato in sé, per cui non vi è modo di conoscere l'esatto andamento e le performance del titolo dal giorno del suo lancio ad oggi. Tuttavia, sappiamo che il ritorno della celebre serie di Mega Man Battle Network ha avuto un'ottima ricezione da parte del pubblico, complice la presenza di ben dieci giochi al suo interno (tenendo conto dell'edizione completa). Di divertimento per i fan di Mega Man ve n'è ad oltranza in quel di Mega Man Battle Network Legacy Collection che sarà rilasciato in due volumi.