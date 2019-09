Mega Man: Capcom pronta a sviluppare un nuovo capitolo principale

Mentre i partecipanti al Tokyo Game Show 2019 stanno avendo l'opportunità di testare Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, nuova raccolta in arrivo a gennaio, il produttore del franchise Kazuhiro Tsuchyia ha svelato qualcosa che renderà estremamente felici tutti fan.

Durante una chiacchierata con 4Gamer, Tsuchyia ha rivelato che Capcom ha già programmato il futuro della serie principale di Mega Man, e che il prossimo capitolo da sviluppare è già stato deciso. Purtroppo, non ha voluto svelare nessuna informazione al riguardo. A una domanda specifica sul futuro della serie, ha risposto: "La verità è che il prossimo gioco da sviluppare è già stato deciso, è solo che vorrei mantenere segreti i dettagli specifici, per il momento. Per favore, aspettate un nostro annuncio".

Non conosciamo l'identità del progetto e neppure lo stato dei lavori, pertanto non possiamo far altro che continuare a pazientare. In ogni caso, fa senza dubbio piacere sapere che la serie ha già un futuro assicurato. Evidentemente, Capcom è rimasta davvero soddisfatta dai risultati di Mega Man 11, titolo arrivato sul finire dello scorso anno su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ottenendo il consenso della critica specializzata. Se ne volte sapere di più, vi consigliamo di leggere la recensione di Mega Man 11.