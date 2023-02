Mega Man Legends X: il fan game gratuito è in Demo su PC, ecco il video

Mentre in rete si discute del Remake fan made di Bloodborne su Unreal Engine 5, il creatore di contenuti conosciuto come Tugboat Games solletica la curiosità degli appassionati di Mega Man pubblicando la Demo di Mega Man Legends X, un videogioco fan made gratuito che si ispira all'omonima serie spin-off.

Nel descrivere questo progetto amatoriale, l'autore di Mega Man Legends X afferma di esservi al lavoro già da qualche anno e di volerlo lanciare quanto prima su PC per fare la felicità di chi, come lui, adora la serie di Capcom e le avventure 3D del 'filone interattivo' Legends inaugurato nel 1997 con l'originario Mega Man Legends.

Il comparto artistico e il gameplay di Legends X, in effetti, ricalcano quanto visto e sperimentato dai giocatori su PlayStation 1 nel '97 e, negli anni successivi, su Nintendo 64, PC e PSP. La Demo di Mega Man Legends X può essere scaricata gratuitamente dal link Dropbox condiviso dallo youtuber nella descrizione che accompagna il video gameplay del suo videogioco fan made.

Agli appassionati della serie ricordiamo che dal 13 aprile sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch (come pure su PS5 e Xbox Series X/S in versione retrocompatibile) Mega Man Battle Network Legacy Collection, una raccolta in due volumi che abbraccia l'intero ventaglio di videogiochi della serie Battle Network di Mega Man.