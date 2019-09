Mega Man protagonista degli sconti Steam del fine settimana

Si avvicina il fine settimana e tornano i saldi del weekend di Steam: da oggi e fino al 9 settembre sarà possibile acquistare i principali giochi della serie Mega Man a prezzo scontato, tra cui singoli giochi, collection e goodies come colonne sonore e DLC.

Tra i giochi in offerta troviamo Mega Man 11, Mega Man Legacy Collection, Mega Man Legacy Collection 2, Mega Man X Legacy Collection, Mega Man X Legacy Collection 2 e le colonne sonore di Mega Man 11 e Mega Man X/X8. I prezzi dei giochi e delle raccolte vanno da 5.99 euro a 20.99 euro.

Il robottino blu di Capcom è stata una vera e proprio icona degli anni '80 e '90 tanto da aver generato una serie animata, una linea di giocattoli e una vasta ondata di merchandising. Negli anni 2000 la crisi, con il passaggio al 3D (Mega Man Legends), numerosi progetti cancellati e in generale una produzione non in linea con le aspettative.

Negli ultimi anni Mega Man è tornato in grande spolvero nuovi episodi 2D e una serie di collection che raccolgono tutti gli episodi di Mega Man e Mega Man X usciti su NES, SNES, PlayStation e Saturn. Una bella occasione per (ri)scoprire le origini della mascotte Capcom.