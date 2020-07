Mega Man VR Targeted Virtual World torna a mostrarsi nel trailer di debutto

Capcom Japan ha annunciato Mega Man VR Targeted Virtual World, nuova esperienza in Realtà Virtuale con protagonista il celebre robottino blu. La VR Experience dedicata a Mega Man sarà disponibile dal 18 luglio esclusivamente al Capcom Plaza di Ikebukuro.

I giocatori giapponesi possono già prenotare la propria sessione online, unico modo per provare il gioco è infatti quello di prenotare un appuntamento, questo per evitare assembramenti e ridurre al minimo le code fuori dal locale, in ottemperanze alle norme internazionali per la prevenzione del Coronavirus. Nel momento in cui scriviamo non ci sono molti dettagli su Mega Man VR Targeted Virtual World, il gioco presenta una grafica in stile cartoon e un gameplay shooter su binari pensato per sfruttare le potenzialità della Realtà Virtuale.

Nessuna conferma riguardo un possibile arrivo di Mega Man VR Targeted Virtual World in Europa e Nord America, anche l'eventuale possibilità di vedere questa VR Experience su PC o PlayStation VR è attualmente avvolta nel mistero. Dopo qualche anno di buio, Mega Man è tornato ad essere uno dei franchise più importanti di Capcom grazie ad una serie di raccolte e riedizioni che hanno (ri)portato il robottino sulla mappa, facendo conoscere il personaggio anche ai più giovani.