Mega Man X Dive annunciato per iOS e Android: primo trailer

Capcom ha svelato a sorpresa Mega Man X Dive, nuovo capitolo della serie Mega Man X pensato per i dispositivi iOS e Android. L'annuncio è stato accompagnato dal primo trailer ufficiale del gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Stando a quanto dichiarato da Capcom, Mega Man X Dive viene descritto come un Action RPG per iOS e Android ancora in fase di sviluppo. Dettagli ancora più interessanti arrivano dalla descrizione ufficiale del trailer che è possibile leggere su YouTube, dove si lascia chiaramente intendere che il gioco includerà gli stage, i boss e i personaggi visti nell'intera serie di Mega Man X.

Questo significa che Mega Man X Dive sarà più simile a una sorta di cross-over tra i capitoli della serie, piuttosto che a un nuovo capitolo vero e proprio? Per scoprirlo non rimane che attendere ulteriori dettagli da Capcom. Al momento l'uscita di Mega Man X Dive è confermata solo per il mercato asiatico. Per sapere se il titolo arriverà anche in Europa, bisogna aspettare ulteriori informazioni in merito dal publisher.

Se volete rispolverare la memoria sui capitoli della serie Mega Man X, non dimenticate di leggere l nostra recensione di Mega Man X: Legacy Collection, raccolta che include tutti i capitoli classici della saga Mega Man X. Parlando dell'ultimo titolo della serie maggiore, invece, vi riproponiamo la nostra recensione del recente Mega Man 11.