Mega Man X Legacy Collection 1 & 2 classificate in Australia

L'enteha recentemente valutato ed inserito nel proprio database due raccolte,

Capcom non ha ancora effettuato un annuncio ufficiale al riguardo, ma ciò suggerisce che gli otto capitoli della serie Mega Man X già annunciati a dicembre per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch verranno pubblicati nel corso della prossima estate in due collection separate.

La serie Mega Man X debuttò su Super Famicom/SNES e Personal Computer nel 1993, per poi concludersi con l'ottavo capitolo nel 2004 su PlayStation 2 e PC. La serie regolare di Mega Man è invece già stata raccolta nelle Mega Man Legacy Collection 1 e 2 (in arrivo su Switch in primavera). Sul finire dell'anno scorso la casa giapponese ha anche annunciato Mega Man 11, in arrivo quest'anno su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.