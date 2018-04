Mega Man X Legacy Collection 1 e 2 usciranno a fine luglio in Giappone

Mega Man X Legacy Collection e Mega Man X Legacy Collection 2 usciranno in Giappone, sia in versione fisica che digitale, per le piattaforme PS4 e Nintendo Switch, mentre i possessori di PC e Xbox One dovranno accontentarsi solamente della versione digitale. Capcom conferma che le due Collection arriveranno sul mercato giapponese il 26 luglio.

Ma non è finita qui: oltre all'uscita delle due raccolte in versione stand-alone, la software house giapponese ha annunciato anche l'arrivo della Mega Man X Legacy Collection 1+2, che come si evince dal nome conterrà al suo interno entrambi i pacchetti ed uscirà in versione fisica sempre su PS4 e Nintendo Switch.

La Mega Man X Legacy Collection includerà Mega Man X, Mega Man X2, Mega Man X3 e Mega Man X4; mentre la Mega Man X Legacy Collection 2 vi darà accesso a Mega Man X5, Mega Man X6, Mega Man X7 e Mega Man X8. Entrambe conterranno al loro interno la modalità X Challenge Mode, nella quale tutti i boss dei rispettivi giochi formeranno una squadra per attaccarvi in massa.

Vi saranno inoltre diversi filtri grafici tra cui poter scegliere: Filter Off, grazie al quale potrete giocare con l'originale grafica pixellata; Filter 1, una versione revisitata e più fluida della precedente, ed infine Filter 2, che metterà a vostra disposizione il classico stile CRT. Mega Man X7 e Mega Man X8, invece, godranno di una grafica 3D ad una risoluzione maggiore rispetto alle edizioni passate.

Gli altri contenuti includono il Museum Mode, il Music Player, la Gallery, il Trailer Theater, il Goods Catalog e l'anime The Day of Sigma.

Voi cosa ne pensate di queste edizioni? Le acquisterete?